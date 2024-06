i Autor: AP Trent Alexander-Arnold

Euro 2024: Trent Alexander-Arnold. Sylwetka reprezentanta Anglii

KLS 23:33

Trent Alexander-Arnold był wielkim pupilem Jurgena Kloppa w Liverpoolu. To właśnie niemiecki szkoleniowiec przyczynił się do gigantycznej eksplozji talentu wychowanka The Reds. W reprezentacji Anglii może pełnić rolę środkowego pomocnika. Kim jest Trent Alexander-Arnold? Sylwetka Trent Alexander-Arnold - reprezentanta Anglii powołanego na Euro 2024.