i Autor: AP PHOTO Xavi Simons

Euro 2024: Holandia

Euro 2024: Xavi Simons. Sylwetka reprezentanta Holandii

KH 22:57 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Xavi Simons to jeden z pomocników reprezentacji Holandii na Euro 2024. O tym 21-latku zrobiło się głośno już kilka lat temu, gdy jako wielki talent przeniósł się z młodzieżowego zespołu Barcelony do PSG. Simons jak na razie w Paryżu nie odnalazł sobie miejsca, ale umiejętności potwierdził na wypożyczeniach w PSV i RB Lipsk. W tym drugim klubie spędził ostatni sezon, który był w jego wykonaniu fenomenalny. Obecna wartość rynkowa holenderskiej perełki to aż 80 milionów euro, a po Euro może być jeszcze wyższa. Swój debiut w kadrze Simons zaliczył na ostatnim mundialu w Katarze.