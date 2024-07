Francja - Belgia NA ŻYWO transmisja z meczu 1/8 finału Euro 2024 dzisiaj 1.07.2024

Robert Lewandowski zdradził, co zjada tuż przed meczem. Nie ma mowy o legendarnych kulkach mocy Anny Lewandowskiej

Francja i Belgia to zespoły, które nieco zawiodły w fazie grupowej Euro 2024 i dlatego spotkają się już w 1/8 finału. Przed turniejem wielu kibiców mogłoby myśleć nawet o takim finale, tymczasem jedna z tych ekip nie dojdzie nawet do ćwierćfinału. Francuzi niespodziewanie zajęli w grupie D 2. miejsce za Austrią, a przed Holandią i Polską. Z kolei Belgowie rozczarowali w grupie E, w której wszystkie cztery drużyny zdobyły po 4 punkty. Faworyzowana Belgia turniej zaczęła od sensacyjnej porażki ze Słowacją (0:1), później pewnie wygrała z Rumunią (2:0), by na koniec fazy grupowej zremisować z Ukrainą (0:0). Te wyniki złożyły się na 2. miejsce w grupie za Rumunią i zdecydowanie trudniejszą ścieżkę w fazie pucharowej. Postronni kibice nie mogą jednak narzekać - już w 1/8 finału obejrzą prawdziwy hit.

Mecz Francja - Belgia w 1/8 finału Euro 2024 odbędzie się w poniedziałek, 1 lipca. Początek spotkania o godzinie 18:00. Transmisja w TV na kanałach TVP 2 i TVP Sport, a online na sport.tvp.pl. Relację na żywo przeprowadzi portal sport.se.pl. Serdecznie zapraszamy!