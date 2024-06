Kto wyszedł z grupy A? Wciąż jest jedna niewiadoma [WIDEO]

Szwajcaria z nieba do piekła. Niesamowita końcówka Niemiec, Niclas Füllkrug bohaterem

Mało kto się spodziewał, że Szwajcarzy aż tak bardzo postawią się Niemcom. Drużyna trenera Juliana Nagelsmanna efektownie wygrała swoje dwa pierwsze mecze ze Szkocją (5:1) i Węgrami (2:0), i była faworytem spotkania z Helwetami. Tymczasem Szwajcarzy prezentowali się znakomicie. W pierwszej połowie zagrali wysokim pressingiem i ograniczyli poczynania niemieckich asów: Kroosa, Gundogana i Musiali. W 28 min. wykorzystali nadarzającą się okazję i po składnej akcji Dan Ndoye skarcił Niemców.

Albańczyk nie zagra w ważnym meczu na EURO! Drogo zapłaci za swoją bezmyślność, surowa kara

Szwajcarzy wytrzymali tempo prawie do końca meczu. Prawie, bo Niemcy jak to mają w zwyczaju grali do samego końca. W doliczonym czasie gry po akcji rezerwowych Davida Rauma i Fullkruga, ten drugi strzelił gola na wagę remisu i zapewne łatwiejszego rywala w 1/8 finału. W drugim spotkaniu tej grupy Węgry wygrały ze Szkocją 1:0, po golu Kevina Csobotha w doliczonym czasie gry. Madziarzy zajęli trzecie miejsce w grupie z trzema punktami na koncie, ale muszą zaczekać na zakończenie rywalizacji. Wówczas okaże się, czy znajdą się w gronie czterech zespołów, które awansują z trzecich miejsc w swoich grupach.

Henryk Kasperczak nie gryzie się w język. Mówi o błędnych decyzjach Michała Probierza, ci piłkarze nie pomogli drużynie [ROZMOWA SE]

Niemcy wyrównują i... wygrywają grupę A Euro 2024!Co za końcówka!🔴📲 Oglądaj pomeczowe studio #SUIGER ▶️ https://t.co/413pB2g2P8 pic.twitter.com/zP0bwfBOp7— TVP SPORT (@sport_tvppl) June 23, 2024