Hiszpania gra o finał EURO z Francją. Najwięcej będzie zależeć od tego zawodnika? Były reprezentant Polski nie ma co do tego wątpliwości!

Hiszpanie w imponującym stylu pokonywali kolejne przeszkody na niemieckich boiskach. W grupie łatwo uporali się z Chorwacją (3:0), nie stracili też gola w zwycięskich meczach z Włochami i Albanią (oba po 1:0). W 1/8 finału co prawda przez chwilę sensacyjnie przegrywali z Gruzją, ale potem odwrócili losy spotkania i wygrali wysoko 4:1. Najtrudniejszy bój czekał ich ćwierćfinale; zwycięska główka Mikela Merino na minutę przed końcem dogrywki dała im jednak wygraną 2:1 z gospodarzami turnieju.

- Francuzi mają zaplecze, „magazyn” młodych zawodników, którzy mogą w każdej chwili zastąpić tych starszych. Tyle że u Hiszpanów... to jakoś płynniej się dzieje – mówi „Super Expressowi” w długiej rozmowie Jacek Ziober. I wylicza bardzo konkretnie przewagi reprezentacji z Półwyspu Iberyjskiego nad kolejnymi rywalami.

- Jest więcej walki, więcej zaangażowania. Hiszpanie skończyli z bezsensownym klepaniem, z próbami wejścia do bramki piętnastoma podaniami. Jest wykończenie w „szesnastce”, ale i zagranie do tyłu, poza nią, gdzie zawsze znajduje się ktoś gotowy do oddania strzału – podkreśla nasz ekspert.

Hiszpańska młodzież: Lamin Yamal i Nico Williams, ale i bardziej doświadczeni, acz nie tak sławni Fabian Ruiz czy Rodri – to podstawa sukcesu Hiszpanów. Nawet ćwierćfinałowa kontuzja Pedriego, wykluczająca go z gry do w finalnej części turnieju, nie wydaje się katastrofą. - Dani Olmo w meczu z Niemcami dał za niego świetne zastępstwo – przypomina Ziober. I jest pełen uznania dla hiszpańskiego teamu. - Widzę siłę tej drużyny: siłę młodości, zaangażowania i kompatybilności – chwali podopiecznych Luisa de la Fuente.

W tej serii komplementów nie zapomina też o graczu, który – jego zdaniem – pozostaje nieco w cieniu kolegów. Zupełnie niesłusznie. - Cichym bohaterem jest dla mnie bramkarz – wypala Ziober. - Daje pewność chłopakom grającym przed nim. A kiedy masz pewniaka za plecami, możesz korzystać w pełni ze swej techniki. Powiązana z szybkością i dynamiką jest u Hiszpanów niesamowitą bronią. Ale wszystko zaczyna się od Unaia Simona w bramce! - zapewnia nasz rozmówca.

Początek meczu Hiszpania – Francja w półfinale EURO 2024 na stadionie w Monachium we wtorek o godz. 21.00. Transmisja w TVP 1 i TVP Sport. Relacja tekstowa na sport.se.pl.

