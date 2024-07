Nieprawdopodobny gol Lamine Yamala! To nagranie na zawsze przejdzie do historii. Trzeba to zobaczyć

Kto dzisiaj gra na Euro 2024 w środę 10.07.2024? Mistrzostwa Europy na dobre się rozkręciły. W pierwszym półfinale Hiszpania pokonała Francję, a kibice zastanawiają się już, jaki dzisiaj mecz. Środa 10 lipca 2024 to na Euro 2024 dzień, w którym zostanie rozegrany drugi półfinał. Mecz dzisiaj to spotkanie w 1/2 finału Holandia - Anglia.

MECZE DZISIAJ środa 10 lipca 2024 Kto gra dzisiaj na Euro 2024?

Mistrzostwa Europy 2024 wkroczyły już na dobre w najbardziej emocjonującą fazę. Za nami faza grupowa, 1/8 finału i 1/4 finału i pierwszy mecz w 1/2 finału. Odpadło 21 drużyn, w tym niestety Polska, która jako pierwsza straciła matematyczne szanse na wyjście z grupy. Piłkarskie reprezentacje, które zostały wyeliminowane z Euro 2024, to: Polska, Czechy, Chorwacja, Ukraina, Albania, Serbia, Węgry i Szkocja (w fazie grupowej), Dania, Włochy, Gruzja, Słowacja, Słowenia, Austria, Belgia i Rumunia (w 1/8 finału), Niemcy, Portugalia, Szwajcaria i Turcja (w 1/4 finału) oraz Francja (1/2 finału). Na placu boju została już tylko trójka: Hiszpania, Anglia i Holandia. Kto okaże się najlepszy i wzniesie puchar po wielkim finale? W środę 10 lipca mecz Holandia - Anglia.

Jaki mecz dzisiaj w środę 10.07.2024 Kto dziś gra na Euro 2024?

Mecz Holandia - Anglia zostanie rozegrany w środę 10 lipca o godzinie 21. - To będzie wspaniały środowy wieczór, mecz pomiędzy dwoma wielkimi narodami – noc historyczna – przewidywał trener reprezentacji Holandii Ronald Koeman po tym, jak jego zespół dotarł do pierwszego półfinału Euro od 2004 roku, pokonując Turcję. Anglia natomiast dotarła do tego etapu po raz drugi z rzędu. - Jeśli nadal będziemy wykazywać zespołowego ducha i jedność, jestem pewien, że możemy dojść do samego końca i wygrać turniej – nalegał obrońca Ezri Konsa po zwycięstwie w ćwierćfinale rzutów karnych nad Szwajcarią.

TERMINARZ 1/2 finału Euro 2024:

9.07.2024 godz. 21:00 – Hiszpania - Francja

10.07.2024 godz. 21:00 – Holandia - Anglia

Spain book their place in the final! 🇪🇸#EURO2024 pic.twitter.com/9xororAdFU— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) July 9, 2024