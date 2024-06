Jakie MECZE DZISIAJ Euro 2024 sobota 22.06.2024 Kto gra dzisiaj?

Kto dzisiaj gra na Euro 2024? W sobotę 22.06 piłkarscy kibice zobaczą trzy mecze. Reprezentacja Polski straciła już niestety szanse na wyjście z grupy i pozostało nam emocjonowanie się rywalizacją innych drużyn.

Jakie MECZE DZISIAJ sobota 22.06.2024 Euro 2024

Gruzja - Czechy (godzina 15, grupa F)

Pierwszy mecz dzisiaj na Euro 2024 to spotkanie Gruzja - Czechy (godz. 15, grupa F, Hamburg). W pierwszym meczu Gruzini przegrali pechowo 1:3 z Turcją, ale zaprezentowali się zaskakująco dobrze. Brakowało skuteczności i szczęścia, ale ambicją i żywiołową zespołową grą podbili z pewnością serca wielu kibiców. Czesi w meczu z Portugalią też byli bliscy szczęścia, ale przegrali 1:2, tracąc bramkę w doliczonym czasie gry. Teraz Gruzja i Czechy bardzo potrzebują punktów. Tylko zwycięstwo przedłuży nadzieje na awans w obu przypadkach. Dlatego to może być wspaniałe widowisko. - Wszyscy jesteśmy rozczarowani, że straciliśmy bramkę w dodatkowym czasie gry – powiedział trener reprezentacji Czech Ivan Hašek. 0 Musimy bardzo szybko zapomnieć o tym, ponieważ gramy kluczowy mecz- dodał.

Turcja - Portugalia (godzina 18, grupa F)

Drugi mecz dzisiaj na Euro 2024 to spotkanie Turcja - Portugalia (godz. 18, grupa F, Dortmund). Turcja po ciężkim boju wyszarpała zwycięstwo 3:1 z Gruzją, do końca drżąc o wynik. Portugalia wygrała 2:1 z Czechami, ale też nie zachwyciła i dopiero w doliczonym czasie gry strzeliła zwycięską bramkę. Dużo większy potencjał ma jednak Portugalia, która będzie faworytem w tym spotkaniu. - W meczu z Portugalią będziemy skazywani na porażkę. Oni są jednym z faworytów EURO 2024. Dlatego wygrywając, możemy pokazać, jak niebezpiecznym jesteśmy zespołem - powiedział Kaan Ayhan.

Belgia - Rumunia (godzina 21, grupa E)

Trzeci mecz dzisiaj na Euro 2024 to spotkanie Belgia - Rumunia (godz. 21, grupa E, Kolonia). Reprezentacja Belgii zaprezentowała się bardzo słabo w pierwszym meczu, przegrywając 0:1 ze Słowacją. Za to Rumunia w wielkim stylu rozbiła 3:0 Ukrainę, potwierdzając, że może być czarnym koniem tych mistrzostw. Za nami pierwszy mecz w drugiej serii spotkań w tej grupie. Słowacja przegrała 1:2 z Ukrainą. A to oznacza, że Belgia może znów przejąć kontrolę w grupie. Musi jednak pokonać Rumunię. A do tego będzie potrzebna dużo lepsza gra niż w pierwszym spotkaniu, w którym "Czerwone Diabły" radziły nieporadnością. Zwłaszcza strasznie nieskuteczny Romelu Lukaku. - Romelu wie, jak strzelać gole. Jest bardzo silny psychicznie i szybko się odbije - przekonuje belgijski trener Domenico Tedesco.

Kto dzisiaj gra na Euro 2024 w sobotę 22 czerwca Gdzie oglądać?

Gruzja - Czechy godz. 15 TVP 1

Turcja - Portugalia godz. 18 TVP 2

Belgia - Rumunia godz. 21 TVP 1

