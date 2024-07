Jakie MECZE DZISIAJ Euro niedziela 7.07.2024 Kto dziś gra? Czy są mecze dzisiaj w niedzielę 7 lipca 2024? Terminarz 1/2 finału

Toni Kroos skomentował swój brutalny faul na Pedrim. Zwrócił się wprost do piłkarza Barcelony, te słowa musiały paść

Kto dzisiaj gra na Euro 2024 w niedzielę 7.07.2024? Mistrzostwa Europy na dobre się rozkręciły, więc kibice zastanawiają się już, jakie dzisiaj mecze. Niestety muszą uzbroić się w cierpliwość. Niedziela 7 lipca 2024 to na Euro 2024 dzień odpoczynku i przerwa w turnieju.

Czy są MECZE DZISIAJ niedziela 7 lipca 2024 Kto dzisiaj gra na Euro 2024?

Mistrzostwa Europy 2024 wkroczyły już na dobre w najbardziej emocjonującą fazę. Za nami faza grupowa, 1/8 finału i 1.4 finału. Odpadło 20 drużyn, w tym niestety Polska. Piłkarskie reprezentacje, które zostały wyeliminowane z Euro 2024, to: Polska, Czechy, Chorwacja, Ukraina, Albania, Serbia, Węgry i Szkocja (w fazie grupowej), Dania, Włochy, Gruzja, Słowacja, Słowenia, Austria, Belgia i Rumunia (w 1/8 finału), oraz Niemcy, Portugalia, Szwajcaria i Turcja (w 1/4 finału). Na placu boju została już tylko czwórka: Hiszpania, Francja, Anglia i Holandia. Kto okaże się najlepszy i wzniesie puchar po wielkim finale? Niedziela 7 lipca 20024 to na Euro 2024 dzień przerwy. Mecze w 1/2 finału zostaną rozegrane we wtorek i środę 9-10 lipca.

TERMINARZ 1/2 finału Euro 2024:

9.07.2024 godz. 21:00 – Hiszpania - Francja

10.07.2024 godz. 21:00 – Holandia - Anglia

