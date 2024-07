Jakie MECZE DZISIAJ Euro poniedziałek 8.07.2024 Kto dziś gra? Czy są mecze dzisiaj 8 lipca 2024? Terminarz 1/2 finału

Na początku kariery Mikel Merino spotkał polskiego szkoleniowca. Teraz wprowadził Hiszpanię do półfinału Euro

Kto dzisiaj gra na Euro 2024 w poniedziałek 8.07.2024? Mistrzostwa Europy na dobre się rozkręciły, więc kibice zastanawiają się już, jakie dzisiaj mecze. Niestety muszą uzbroić się w cierpliwość. Poniedziałek 8 lipca 2024 to na Euro 2024 kolejny dzień odpoczynku i przerwa w turnieju. A potem już prawdzie emocje i dwa półfinały: Hiszpania - Francja oraz Holandia - Anglia.

Czy są MECZE DZISIAJ poniedziałek 8 lipca 2024 Kto dzisiaj gra na Euro 2024?

Mistrzostwa Europy 2024 wkroczyły już na dobre w najbardziej emocjonującą fazę. Za nami faza grupowa, 1/8 finału i 1/4 finału. Odpadło 20 drużyn, w tym niestety Polska, która jako pierwsza straciła matematyczne szanse na wyjście z grupy. Piłkarskie reprezentacje, które zostały wyeliminowane z Euro 2024, to: Polska, Czechy, Chorwacja, Ukraina, Albania, Serbia, Węgry i Szkocja (w fazie grupowej), Dania, Włochy, Gruzja, Słowacja, Słowenia, Austria, Belgia i Rumunia (w 1/8 finału), oraz Niemcy, Portugalia, Szwajcaria i Turcja (w 1/4 finału). Na placu boju została już tylko czwórka: Hiszpania, Francja, Anglia i Holandia. Kto okaże się najlepszy i wzniesie puchar po wielkim finale? Poniedziałek 8 lipca 20024 to na Euro 2024 dzień przerwy. Mecze w 1/2 finału zostaną rozegrane we wtorek i środę 9-10 lipca.

TERMINARZ 1/2 finału Euro 2024:

9.07.2024 godz. 21:00 – Hiszpania - Francja

10.07.2024 godz. 21:00 – Holandia - Anglia

🥁 Introducing your final four...🇪🇸 Spain🇫🇷 France🇳🇱 Netherlands🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England Who wins it? 🤔#EURO2024 pic.twitter.com/vkQOd2Yb0x— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) July 6, 2024