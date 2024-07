Jan Tomaszewski ostro o reprezentacji Polski. Powiedział, czy byliśmy najgorsi na EURO, padły ostre słowa!

Zbigniew Boniek zaorał polskich piłkarzy po Euro 2024. Brutalny wpis legendy. Aż kapcie nam pospadały, gdy to przeczytaliśmy

Jan Tomaszewski postanowił odpowiedzieć na wyjątkowo ciężkie dla fanów polskiego futbolu pytanie. Nie brakuje opinii, że to drużyna prowadzona przez Michała Probierza była ta, która była najsłabsza w trakcie piłkarskich mistrzostw Europy. Co na ten temat sądzi Jan Tomaszewski? Mocnej opinii nie brakowało!

Jan Tomaszewski o reprezentacji Polski. Czy byliśmy najgorsi na EURO?

Spotkanie z widzami "Super Expressu" zaczęło się pytaniem o to, czy Polacy byli najgorszą drużyną EURO. Zdaniem Macieja Szczęsnego, taką łatkę prędzej niż Polakom należałoby przypiąć Szkotom. Odmiennego zdania jest jednak Jan Tomaszewski, który nie ukrywa, że jego zdaniem to Polacy byli tą drużyną, którą należy uznawać za najgorszą. Wszystko przez to, że w odróżnieniu od Szkotów nie graliśmy nowoczesnego futbolu.

- Jeśli chodzi o pytanie, to niestety z przykrością muszę powiedzieć, że byliśmy najgorszą drużyną. Dlaczego? Bo nawet Szkoci pokazali, że grają nowoczesny futbol. Wiadomo, że drużyną gorszą od nas generalnie jest Gruzja, ale szanowni państwo, oni wyszli z grupy! Tylko, że oni też grają dwoma dziewiątkami. Żałuję tylko, że Hiszpanie strzelili pięć bramek, bo jedna była samobójcza, bo mecz powinien skończyć się dwucyfrowym wynikiem - podsumował Jan Tomaszewski.