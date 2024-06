Jan Tomaszewski przejechał się po reprezentacji Polski. Mocne słowa, nie hamował się nawet na moment!

Jan Tomaszewski z całej siły uderzył w reprezentację Polski. Podopieczni Michała Probierza przegrali 1:3 z kadrą Austrii i wydaje się, że dalszy udział w finałach w Niemczech jest bardzo mało prawdopodobny. Legendarny bramkarz kadry powiedział wprost, co sądzi o spotkaniu i trzeba przyznać, że nie szczędził słów krytyki. Padły wyjątkowo mocne słowa.

Jan Tomaszewski ostro o Polska-Austria. Podsumował grę reprezentacji Polski

Jan Tomaszewski w rozmowie z "Super Expressem" skomentował wybory taktyczne, jak też wybór składu do meczu przeciwko Austriakom. Jak mówi, jego zdaniem drużyna narodowa "zmierza do nikąd".

- Ja nie wiem, jak to nazwać (...) Grają dwójką dziewiątek i z tyłu nie grają na zero (...) Jest jedna rzecz. Przygotowujemy się na mistrzostwa Europy (...) Mamy najlepszą drużynę na Holandię. I proszę mi to wytłumaczyć, do jasnej cholery, mamy cztery zmiany, coś tutaj nie gra! Ktoś się pomylił z tym składem, ktoś losuje ten skład (...) Zaczęło się dmuchać w balonik - wspaniała gra z Holandią. Wspaniała gra, ale w przedzie, ale z tyłu? (...) Niestety, nie ma, że nic się nie stało, ale ta kadra zmierza do nikąd! Te mecze miały dać odpowiedź na to, czy mamy jakąś drużynę. - powiedział Jan Tomaszewski w rozmowie z "Super Expressem"