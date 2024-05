i Autor: SE Jan Tomaszewski z widzami wybiera kadrę na Euro 2024

Jan Tomaszewski z fanami wybiera kadrę na Euro 2024! Specjalne łączenie z widzami, telefony do legendarnego bramkarza

Waldemar Kowalski 14:54 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Do rozpoczęcia mistrzostw Europy pozostało już coraz mniej czasu. Selekcjoner Michał Probierz ma twardy orzech do zgryzienia zastanawiając się, których zawodników powinien wybrać na Europ 2024, ale z pomocą przychodzi mu Jan Tomaszewski oraz widzowie "Super Express Sport". W specjalnym łączeniu z legendarnych bramkarzem biało-czerwonych fani mogą zadzwonić do naszej redakcji, aby razem z Tomaszewskim wybrać zawodników, którzy powinni pojechać na Euro.