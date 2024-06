Biało-Czerwoni w kompromitującym stylu spartaczyli przecież eliminacje do turnieju. Zdystansowali ich w grupie Albańczycy i Czesi, a z plasującą się w drugiej setce rankingu FIFA drużyną mołdawska zdobyliśmy ledwie jeden punkt w dwumeczu. Teraz zaś czekają nas starcia z ekipami, które w owym rankingu plasują się wyżej od nas.

- „Polskie DNA” ma to do siebie , że jak coś przyjeżdża z Zachodu, to traktujemy to jako lepsze niż nasze; również w futbolu. A tak nie jest – podkreśla Jerzy Engel. I zwraca uwagę na ważny fakt dotyczące medialnej otoczki występu Biało-Czerwonych.

- Ja podchodzę bardzo spokojnie do tej grupy. Jest w niej wiele do zdobycia, ale nikt nie oczekuje od naszej reprezentacji niczego wyjątkowego. A właśnie w takich momentach polska reprezentacja potrafi się skonsolidować! - uważa nasz ekspert. I przywołuje wydarzenia sprzed pół wieku.

- Młodzi kibice tego nie pamiętają, że kiedy Kazimierz Górski z drużyną wyjeżdżał na mistrzostwa świata w 1974, wszyscy też machali ręką: „Argentyna? Włochy? Nie ma po co jechać”. A te drużyny zostały za nami i nagle wszystkim rodakom otworzyły się oczy: „Polak potrafi i na boisku!” - wspomina z przyjemnością piękne karty z historii polskiej „kopanej”.

Jerzy Engel mocno i jednoznacznie o polskich szansach na EURO. Te słowa będzie się pamiętać

Przeszłość nie ma jednak wpływu na dzisiejszą rzeczywistość boiskową. Gdzież więc szukać nadziei, że z „Pomarańczowymi” czy „Trójkolorowymi” można osiągać dobre wyniki? - Futbol jest grą nieobliczalną! - tak odpowiada na to pytanie Jerzy Engel. - Nie wiadomo w jakiej formie będą Holendrzy, Francuzi też mają swoje problemy – przypomina.

Optymizmu szuka jednak głównie w postawie Biało-Czerwonych. - Bo najważniejszy jest nasz zespół! - uważa. - Jeśli będziemy dobrze przygotowani, skonsolidowani, jeśli stworzy się z wybrańców trenera Probierza team, to jestem przekonany, że możemy grać jak równy z równym w każdym meczu grupowym! - oświadcza Jerzy Engel. Te słowa eksselekcjonera – o ile okażą się prorocze – zostaną przez kibiców zapamiętane na długo!

Na tym stadionie Polacy zagrają z Holandią. Tak wygląda obiekt w Hamburgu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.