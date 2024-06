i Autor: Cyfrasport Kamil Glik

Intymne wyznanie

Kamil Glik tuż przed Euro 2024 wypalił prosto z serca. Obwieścił to wszystkim. Kamil Grosicki nie mógł się powstrzymać

Grzegorz Kuś 21:17

Kamil Glik od kilkunastu miesięcy jest poza reprezentacją Polski. Dla wielu kibiców może być nawet największym nieobecnym na Euro 2024, ale za 36-latkiem trudny okres, w którym częściej niż na boisku przebywał poza nim. Trudno się dziwić, że Michał Probierz nie powołał go do kadry, choć kibice wciąż pamiętają o Gliku. Widać to po ostatnim wyznaniu piłkarza prosto z serca, na które zareagował m.in. Kamil Grosicki.