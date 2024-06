Kim jest Bartosz Bereszyński? Sylwetka obrońcy reprezentacji Polski: klub, żona, kadra

Jan Tomaszewski w specjalnym programie o reprezentacji! Odpowie na pytania od widzów dzwoniących do studia

Historia Bartosza Bereszyńskiego jest bardzo zawiła. Od razu wielu kibiców ma przed oczami skandale, które odbyły się z obrońcą w roli głównej. 31-latek wchodząc do Ekstraklasy grał w barwach Lecha Poznań. Z początku "Bereś" był ustawiany, jako napastnik, niestety na tej pozycji nie spełniał się w 100%. Kolejnym klubem z Polski na liście Bereszyńskiego była Legia Warszawa, gdzie spędził cztery lata, jednak musiał mocno radzić sobie ze złością kibiców "Kolejorza", którzy zarzucali mu zdradę. Lata spędzone na Łazienkowskiej pozwoliły obrońcy podpisać kontrakt z zagranicznym klubem - Sampdorią. Bereszyński został wypożyczony z tej drużyny dwukrotnie wypożyczony, raz do Napoli, a w minionym sezonie do Empoli.

Bartosz Bereszyński - reprezentacja

Bartosz Bereszyński zadebiutował w reprezentacji Polski za kadencji Waldemara Fornalika. Miało to miejsce 4 czerwca 2013 roku, podczas meczu towarzyskiego "biało-czerwonych" z Liechtensteinem, który zwyciężyli Polacy 2:0. Wówczas 31-latek rozegrał 45 minut. Od tamtej pory obrońca z orzełkiem na piersi wystąpił 54 razy i nie wpisał się co prawda na listę strzelców, ale zaliczył trzy asysty.

Bartosz Bereszyński - rodzina

Bartosz Bereszyński od lat jest w związku ze swoją partnerką Mają Mocydlarz, która może pochwalić się między innymi tytułem magistra dziennikarstwa czy stosunków międzynarodowych. Para zapoznała się zupełnie przypadkowo – okazało się, że mężczyzna i kobieta mają po prostu wspólnych znajomych. Obecnie owocami ich związku są już dwaj synowie. Pierwszy z nich, Leo, przyszedł na świat w październiku 2017 roku. Drugi natomiast, Bruno urodził się 15 lutego 2021 roku.

Bartosz Bereszyński - sylwetka