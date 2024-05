Kim jest Harry Kane? Sylwetka napastnika reprezentacji Anglii: klub, żona, rodzina

Bayern wydał za niego 100 milionów euro. Już w debiucie w bawarskim klubie mógł zdobyć trofeum. Wszedł na ostatnie pół godziny rywalizacji z RB Lipsk, by pomóc odrobić straty, ale się nie udało. Superpuchar Niemiec przeszedł mu koło nosa. Sensacyjne odpadnięcie z DFB Pokal oglądał z ławki rezerwowych. W lidze spektakularny sezon zagrał Bayer Leverkusen (wygrał ligę bez porażki), a w Champions League w dramatycznych okolicznościach Bayern przegrał z Realem. Dla Kane'a to był świetny sezon pod względem strzeleckim, bowiem strzelił w sumie 44 gole w 45 meczach. Aż 36 razy trafił do siatki w Bundeslidze, Anglik był pierwszym, który sprawił, że o swój rekord (41 goli w sezonie) mógł drżeć Robert Lewandowski. Liczby to jedno, ale trofea to drugie. Na to Kane czeka, a w lipcu skończy już 31 lat.

Ten karny z Francją...

W finale Euro 2020 trafił do siatki w konkursie jedenastek z Włochami. Rok później podczas ćwierćfinałowej konfrontacji z Francją raz pokonał Hugo Llorisa, a raz przeniósł piłkę nad poprzeczką jego bramki. Anglia przegrała z Francją 1:2 i pożegnała się z mundialem przed strefą medalową. W Rosji w 2018 roku "Synowie Albionu" z Kanem w ataku dotarli do półfinału, który przegrali z Chorwacją po dogrywce. Mecz o brąz zagrali już bez większej energii, przegrywając z Belgią 0:2. Przed Kanem kolejna szansa na sukces z kadrą, najprawdopodobniej najsilniejszą od początku wieku. W reprezentacji zadebiutował 27 marca 2015 roku. Dwie minuty po wejściu na boisko strzelił gola w meczu el. Euro 2016, a Anglia wygrała z Litwą. Na koncie ma już 89 występów i 62 gole (stan 22 maja).

Harry Kane - klub

Przez moment był Kanonierem. Pierwsze kroki w piłce stawiał jako mały chłopiec noszący koszulkę Arsenalu. Ale tam nie doceniono jego talentu. Przez 11 lat był piłkarzem Tottenhamu, z którym był drugi i trzeci w Premier League. Nie udało się sięgnąć po tytuł, za to trzykrotnie zdobywał koronę króla strzelców (2016, 2017 i 2021). Za największy sukces Kane'a w Spurs można uznać awans i udział w finale Ligi Mistrzów w 2019 roku. Tottenham przegrał w Madrycie z Liverpoolem 0:2. Po Euro 2024 rozpocznie drugi sezon w Bayernie Monachium....

Harry Kane - żona i rodzina

Od niemal zawsze partnerką – a od pięciu lat nawet żoną – lidera angielskiej drużyny jest Katie Goodland. Miłość z czasów szkolnych, z którą nawet wystąpił w filmie "Zagraj, jak Beckham". Zdjęcia młodych Kane'ów z Beksem (będącym u szczytu kariery) od dawna są przypominane wszystkim fanom futbolu. Harry i Katie Kane mają dwie córki: Ivy (urodzona 8 stycznia 2017) i Vivienne Jane Kane (8 sierpnia 2018). 29 grudnia 2020 roku państwo Kane doczekali się pierwszego syna - Louisa Harry'ego. Drugi syn Henry urodził się 20 sierpnia 2023. Urodził się już... w Monachium, stąd angielskie tabloidy żartowały, że będzie mógł w przyszłości wybrać grę w reprezentacji Niemiec.

Harry Kane - sylwetka

● Harry Edward Kane

● Data urodzenia: 28.07.1983 (30 lat)

● Klub: Bayern Monachium

● Bilans w kadrze (mecze/gole): 89/62

● Debiut w kadrze: 27.03.2015 Anglia – Litwa 4:0

