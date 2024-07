Kim jest Nico Williams? Wstrząsająca historia rodzinna bohatera Hiszpanów: okradzeni przez gang, poparzone stopy na Saharze

W finale mistrzostw Europy 2024 mierzą się Hiszpania i Anglia. Po pierwszej połowie, która była bardzo intensywna, na tablicy wyników widniał jednak remis 0:0. Od razu po przerwie do huraganowych ataków rzucili się jednak Hiszpanie. W jednej z pierwszych akcji po rozpoczęciu drugiej części gry piłkę na prawym skrzydle przejął Nico Williams. Piłkarz Athleticu Bilbao wykorzystał fragment wolnej przestrzeni i płaskim strzałem pokonał bramkarza reprezentacji Anglii Jordana Pickforda. Zrobiło się 1:0 dla Hiszpanów, którzy jednak dalej atakowali.

Kim jest Nico Williams? Z jakiego kraju pochodzi rodzina Nico Williamsa?

Kim jest Nico Williams, bohater reprezentacji Hiszpanii. Skąd jego rodzina wzięła się na Półwyspie Iberyjskim? Ta historia jest wstrząsająca. Nico Williams wraz z bratem Inakim pochodzą z Ghany. Starszy z braci wybrał grę na Ghany, a młodszy – dla Hiszpanii. Przed laty cała rodzina zdecydowała się na emigrację do Hiszpanii, do – ich zdaniem – lepszego świata. Wówczas przemierzali gołymi stopami przez Saharę, do dziś zresztą ojciec piłkarzy, Felix, ma problemy ze stopami, które wtedy zostały poparzone. Szli pieszo, bo pieniądze na podróż zabrał im gang, który napadł ich po drodze. Trzeba podkreślić, że Maria Williams była wówczas w ciąży i dopiero po dotarciu do Bilbao urodziła Inakiego. Nico urodził się jako drugi w rodzinie.

Hiszpania – Anglia: Gol Nico Williamsa dla „La Furia Roja”! Hiszpania otwiera wynik [WIDEO]

Szczęsny i Tomaszewski mocno o wakacjach piłkarzy: Trzeba mieć wyczucie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.