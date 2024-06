Mistrzostwa Europy 2024 wkraczają w najbardziej emocjonującą fazę. Za nami faza grupowa i czas na play-off. W Euro 2024 rozegrano już 36 meczów. Odpadło 8 drużyn, w tym niestety Polska. Na placu boju pozostało 16 narodowych reprezentacji. Przed nami 1/8 finału Euro 2024. Czy są mecze dzisiaj, w piątek 28.06.2024?

Piłkarskie reprezentacje, które odpadły z Euro 2024, to: Polska, Czechy, Chorwacja, Ukraina, Albania, Serbia, Węgry i Szkocja. Do 1/8 finału ME awansowały: Niemcy, Szwajcaria, Hiszpania, Włochy, Anglia, Słowenia, Dania, Austria, Francja, Holandia, Rumunia, Belgia, Słowacja, Portugalia, Turcja i Gruzja. Czy są mecze dzisiaj w piątek 28 czerwca 2024? Piłkarscy kibice muszą uzbroić się w cierpliwość. Czwartek 27.06.2024 to na Euro 2024 dzień wolny. Kolejne mecze rozegrane zostaną dopiero w sobotę 29 czerwca 2024. Poniżej terminarz 1/8 finału Euro 2024:

29.06.2024 godz. 18:00 – Szwajcaria – Włochy

29.06.2024 godz. 21:00 – Niemcy – Dania

30.06.2024 godz. 18:00 – Anglia – Słowacja

30.06.2024 godz. 21:00 – Hiszpania – Gruzja

1.07.2024 godz. 18:00 – Francja – Belgia

1.07.2024 godz. 21:00 – Portugalia – Słowenia

2.07.2024 godz. 18:00 – Rumunia – Holandia

2.07.2024 godz. 21:00 – Austria – Turcja

