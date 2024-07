Kylian Mbappe postawił się Marine Le Pen. Gwiazdy reprezentacji Francji miały wpływ na wybory

Lewicowa koalicja Nowy Front Ludowy zdobyła najwięcej posłów (182 mandaty), na drugim miejscu znalazł się obóz prezydenta Emmanuela Macrona z 168 mandatami. Jedność Narodowa, lider dotychczasowych sondaży, zajęła dopiero trzecie miejsce ze 143 mandatami.

Kylian Mbappe jeszcze w czwartek zaapelował do francuskich wyborców, aby sprzeciwili się tej partii. Wyraził swoją dezaprobatę wobec partii Marine Le Pen, która miałą szansę przejąć kontrolę nad 577-osobowym parlamentem Francji. Nowy piłkarz Realu Madryt wcześniej również wzywał młodych wyborców do odrzucenia ekstremizmu i przed ćwierćfinałowym meczem z Portugalią ponownie poruszył ten temat. – Uważam, że bardziej niż kiedykolwiek musimy iść głosować. To naprawdę pilne, nie możemy zostawić naszego kraju w rękach tych ludzi – powiedział Mbappe na konferencji prasowej. – Wyniki pierwszej tury są katastrofalne. Mamy nadzieję, że to się zmieni i wszyscy zmobilizują się do głosowania – dodał.

Z czwartkowego sondażu wynikało, że partia ZN osiągnęła historyczny sukces, wygrywając pierwszą turę, ale w drugiej turze w niedzielę nie uzyska większości absolutnej. Przypomnijmy, że Mbappe znalazł się w centrum politycznego zamieszania nad Sekwaną jeszcze przed pierwszym meczem reprezentacji Francji na Euro 2024. Stwierdził, że to kluczowy moment w historii kraju. – Dlatego chcę rozmawiać z całym narodem francuskim, a zwłaszcza z młodzieżą. Jesteśmy pokoleniem, które może coś zmienić. Widzimy, że skrajności zbliżają się do władzy i mamy szansę kształtować przyszłość naszego kraju – dodał. Napastnik Marcus Thuram również wzywał ludzi do "codziennej walki" przeciwko przejęciu władzy przez ZN, a Ousmane Dembele przyznał, że "włączył się dzwonek alarmowy" i apelował o mobilizację i udział w głosowaniu. Podobnie postąpił jego kolega z zespołu Olivier Giroud.

Po II turze wyborów wielu kadrowiczów zareagowało na wstępne wyniki... Na instagramie zrobili to Ousmanne Dembele i Marcus Thuram, a na X m.in. Jules Kounde, Ibrahima Konate i Aurelien Tchouameni:

La victoire du Peuple 🙏🏾🇫🇷— Tchouameni Aurélien (@atchouameni) July 7, 2024

🇫🇷🚧🇫🇷🚧👏🏾— Ibrahima Konate (@IbrahimaKonate_) July 7, 2024

Le soulagement est à la hauteur de l’inquiétude de ces dernières semaines, il est immense.Félicitations à tous les Français qui se sont mobilisés pour que ce beau pays qu’est la France ne se retrouve pas gouverné par l’extrême droite. 🙏🏾🇫🇷— Jules Kounde (@jkeey4) July 7, 2024