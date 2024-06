Kylian Mbappe zagra z Polską? Didier Deschamps o występie gwiazdy reprezentacji Francji

To będzie następca Wojciecha Szczęsnego w reprezentacji Polski? Padły słowa o wirtuozie i specjalnym darze

Złamał nos z Austriakami

W pierwszym spotkaniu Francja pokonała 1:0 Austrię po samobójczym trafieniu rywala. Sytuację bramkową wypracował Kylian Mbappe. W końcówce kapitan Trójkolorowych miał ogromnego pecha. W walce o piłkę uderzył w austriackiego obrońcę Kevina Danso. W efekcie tego zderzenia złamał nos, który wykluczył go z występu z Holandią. Jednak to spotkanie oglądał z ławki rezerwowych.

Michał Probierz o odwadze, ryzyku i meczu z Francją. Tak selekcjoner chce zagrać z wicemistrzami świata

Kapitan Francuzów rwie się do gry

Czy Kylian Mbappe będzie do dyspozycji sztabu szkoleniowego na mecz z Polską? - Z każdym dniem jego stan jest coraz lepszy - powiedział trener Didier Deschamps podczas konferencji prasowej w Dortmundzie, cytowany przez PAP. - Dzisiaj jest lepiej niż wczoraj i przedwczoraj. Wczoraj był na naszym treningu. Krwiak dobrze się zagoił. Przyzwyczaja się do maski, która nieco ogranicza pole widzenia. Trzeba się do tego przyzwyczaić, nawet jeśli obecna technologie umożliwiają wykonanie najcieńszych możliwych masek. Kylian chce grać. Chciał grać przeciwko Holandii i chce grać przeciwko Polsce - dodał szkoleniowiec Francji.

To będzie następca Wojciecha Szczęsnego w reprezentacji Polski? Padły słowa o wirtuozie i specjalnym darze

QUIZ. Największe skandale Euro. Ile o nich wiesz? Pytanie 1 z 9 Polska na Euro 2008 zremisowała mecz z Austrią po kontrowersyjnym rzucie karnym. Kto wtedy był sędzią? Pierluigi Collina Howard Webb Michael Oliver Dalej

Sonda Czy Michał Probierz powinien pozostać selekcjonerem reprezentacji Polski? Tak Nie

Miss Euro Marta Barczok dla Super Expressu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.