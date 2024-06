Maciej Szczęsny chłodzi głowy po meczu z Ukrainą. Wskazał co jest teraz najważniejsze dla reprezentacji Polski

Minuta ciszy przed meczem Polska - Ukraina. Tak uczczono pamięć o poległym żołnierzu, łzy same napływają do oczu

Fani mieli co komentować

Przygotowania do Euro

Nieprawdopodobny pech Arkadiusza Milika! Oficjalnie, kontuzja wyklucza go z Euro 2024!

ciężko w to uwierzyć

Piotr Zieliński musiał to przyznać po meczu z Ukrainą. Nie ukrywał radości po zwycięstwie, ale zachowuje chłodną głowę

Maciej Szczęsny ocenia sparing z Ukrainą

Reprezentacja Polski z pewnością bardzo zaskoczyła fanów swoją postawą w meczu z Ukrainą. Biało-Czerwoni nie przyzwyczaili do tego, że strzelają tyle goli, tak szybko, a przy tym dwa z nich padły po stałych fragmentach gry, które także nie były naszą najgroźniejszą bronią w ostatnich meczach kadry. Zwycięstwo w takich rozmiarach i takim stylu z pewnością może cieszyć, choć należy przypomnieć, że to był tylko sparing i Ukraina też nie zagrała wybitnego spotkania. Maciej Szczęsny w rozmowie z „Super Expressem” docenia grą Polaków, ale przypomina, że nastroje przed Euro będzie można mierzyć dopiero po drugim meczu i wskazuje na fakt, że Michał Probierz może mieć mały ból głowy po wspomnianych urazach.

Lewandowski konferencja Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

– Zobaczymy, bo weryfikacja nastrojów i stylu gry nastąpi za chwilę w meczu z Turcją – wskazuje na początku rozmowy były bramkarz reprezentacji Polski – Na pewno ucieszyło zwycięstwo, na pewno bardziej okazałe i bardziej radujące serca, niż można było się spodziewać. Cieszą szybko strzelone trzy gole, na początku meczu nie to, że narzuciliśmy swój styl gry, ale nie daliśmy się rozhulać rywalowi. To są wielkie plusy. Natomiast czy misja przed Euro zakończona na półmetku? Najważniejsze jednak to, jaką decyzję podejmie Michał Probierz w sprawie kadry na Euro 2024, bo teraz pewnie trwa burza mózgu w szatni. Selekcjoner z pewnością przed meczem miał swoje pomysły na kadrę, ale urazy Milika i Romanczuka przynoszą niepewność, tak jak zdrowie Zalewskiego, który także ucierpiał – podkreślił Maciej Szczęsny.