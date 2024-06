Maciej Szczęsny dosadnie po meczu Polska - Francja! Bez ogródek o Janie Bednarku. Stanowcza wypowiedź

Reprezentacja Polski awansowała na mistrzostwa Europy w Niemczech, jako ostatnia. Podopieczni Michała Probierza rzutem na taśmę wywalczyli bilet na Euro 2024. Niestety zespół z Robertem Lewandowskim na czele bardzo szybko odpadł z turnieju, będąc pierwszą drużyną, która pożegnała się z szansą na awans do fazy pucharowej. W pierwszym meczu biało-czerwoni mierzyli się z Holandią, a spotkanie zakończyło się wynikiem 2:1 dla "Oranje". Kolejne starcie do końca pierwszej połowy napawało optymizmem, który pękł niczym bańka mydlana po trafieniach Christopha Baumgartnera w 66. minucie oraz wykorzystanym rzucie karnym przez Marko Arnautovicia.

W meczu z Francją Polacy grali o honor i kolejny raz zostało potwierdzone, że te mecze wychodzą nam najlepiej. Biało-czerwoni grali bardzo dobrze w defensywie, jednak rzut karny na bramkę w 56. minucie zamienił Kylian Mbappe. Można było myśleć, że podopieczni Didiera Deschampsa zaraz podwyższą wynik, jednak stało się zupełnie inaczej. Karol Świderski był faulowany w polu karnym rywali, a po chwili do jedenastki podszedł Robert Lewandowski, który nie pokonał Mike'a Maignana za pierwszym razem, ale okazało się że francuski bramkarz popełnił błąd zbyt szybkiego wyjścia przed bramkę. Drugi raz kapitan reprezentacji Polski się nie pomylił, a mecz zakończył się wynikiem 1:1.

𝐋𝐄𝐖𝐀𝐍𝐃𝐎𝐖𝐒𝐊𝐈 ❌𝐋𝐄𝐖𝐀𝐍𝐃𝐎𝐖𝐒𝐊𝐈 ✅Udana poprawka z rzutu karnego i mamy remis z Francją!🔴📲 Oglądaj #FRAPOL ▶️ https://t.co/rhcRX9V8dM pic.twitter.com/CEEtwQF9oJ— TVP SPORT (@sport_tvppl) June 25, 2024

Maciej Szczęsny wprost o Janie Bednarku! Ekspert nie ma co do tego wątpliwości, jasny przekaz

W programie na kanale "Super Express Sport" na temat Jana Bednarka głos zabrał Maciej Szczęsny. - Jedyny, o którym najmniej złego można powiedzieć, jeśli chodzi o obrońców to Bednarek. Przed turniejem wszyscy mówili, żeby go nie było w składzie, bo elektryczny, pechowy i jak jest w składzie to zawsze coś wyrzeźbi dla rywala, a okazało się, że w miarę bezbłędnie zagrał w tym turnieju. Ale też nie jest to człowiek, który doskonale wyprowadza piłkę (...) Za mało atutów w obronie i to będzie na pewno wielki kłopot dla Michała Probierza w meczach Ligi Narodów - przekazał Szczęsny.