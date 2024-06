Maciej Szczęsny przed meczem Polska - Austria. Oglądaj "Euro Express" po pierwszej kolejce fazy grupowej Euro 2024 na żywo 19.06.2024

Reprezentacja Polski nie ma się czego wstydzić po pierwszym meczu na Euro 2024. Polacy zagrali odważnie, momentami mocno ofensywnie, przeciwko jednej z czołowych drużyn świata. Ostatecznie jednak to Holendrzy sięgnęli po trzy punkty i Biało-Czerwoni są w dość trudnej, lecz nie beznadziejnej sytuacji. Aby realnie myśleć o awansie, trzeba pokonać Austriaków, którzy też całkiem dobrze wypadli na tle jeszcze większego faworyta, jaką jest Francja (choć również swój mecz przegrali). Wraz z Maciejem Szczęsnym ocenimy, jak muszą zagrać Polacy, by pokonać Austriaków, a do tego podsumujemy całą pierwszą kolejkę, w której nie brakowało takich zaskoczeń jak zwycięstwo Słowacji nad Belgią czy Rumunii nad Ukrainą. Start programu o godzinie 11:00, a obejrzeć go będzie można na naszym kanale „Super Express Sport” na portalu YouTube, na naszym profilu „Super Express Sport” na Facebooku, czy też w oknie poniżej.