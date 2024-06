Marek Koźmiński o fenomenie kapitana kadry. Tego napastnika nazwał "sępem", a kto zastąpi Roberta Lewandowskiego?

Gdy się popatrzy na naszych napastników, to...

Meczu z Turcją nie dokończyło trzech zawodników. Karol Świderski skręcił staw skokowy, Robert Lewandowski naderwał mięsień dwugłowy, a Paweł Dawidowicz miał problem mięśniowy. Wiadomo, że w meczu z Holandią nie zagra Robert Lewandowski. Kto zajmie jego miejsce w ataku? - Gdy się popatrzy na naszych napastników, to najbardziej zbliżony profil do Lewandowskiego ma Adam Buksa - powiedział Marek Koźmiński, cytowany przez PAP. - Jest bardziej mobilny niż Krzysztof Piątek, który jest typowym "sępem" w polu karnym. Z Turcją nie zaprezentował się wybitnie, więc można założyć, że Buksa ma jakieś plusiki na starcie. Decyzje będą zapadały w ostatniej chwili. Probierz nie lubi grać jednym napastnikiem - zauważył.

Maciej Żurawski o grze bez Roberta Lewandowskiego, szansach Polski na EURO. To będzie kluczowe dla reprezentacji Polski

Ogromna eksploatacja organizmu Lewego

Były kadrowicz odniósł się do kontuzji Lewandowskiego, który wypada z pierwszego spotkania na EURO. Pod znakiem zapytania jest także jego występ w kolejnym starciu z Austrią. - Mam nadzieję, że Robert po Euro nie rozstanie się jeszcze z reprezentacją - zastanawiał się Koźmiński, cytowany przez PAP. - To postać, która liczy się nie tylko jako piłkarz. Ta kontuzja, którą odniósł jest efektem ogromnej eksploatacji organizmu oraz wieku. Kilka lat temu pewnie by się nie przydarzyła. Jeśli chodzi o zdrowie i unikanie urazów, to Lewandowski był fenomenem - podkreślił były wiceprezes PZPN.

Karol Świderski o urazie i meczu z Holandią. Tak gwiazdor reprezentacji Polski podchodzi do EURO [ROZMOWA SE]

Quiz. Czy rozpoznasz piłkarzy z PRL-u. Brak 15/15 to wstyd dla fanów futbolu! Pytanie 1 z 15 Zacznijmy od czegoś prostego. Ten były piłkarz reprezentacji Polski grał w Widzewie Łódź, Juventusie Turyn i AS Romie. Po latach kariery był m.in. trenerem reprezentacji Polski oraz szefem PZPN. Jest nim? Zbigniew Boniek Adam Nawałka Roman Kosecki Leszek Pisz Dalej

Sonda Czy Polska wyjdzie z grupy na Euro 2024? Tak Nie