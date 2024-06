Minuta ciszy przed meczem Polska - Ukraina. Tak uczczono pamięć o poległym żołnierzu, łzy same napływają do oczu

Uczczono pamięć poległego polskiego żołnierza

Dla reprezentacji Polski nadchodzące dni będą bardzo ważne – będą to ostatnie chwile, aby przygotować się do rywalizacji na Euro 2024, gdzie w fazie grupowej będziemy mieli naprawdę trudne zadanie, zagramy bowiem przeciwko Holandii, Austrii oraz Francji. Biało-Czerwoni zdążą rozegrać dwa sparingi przed wyjazdem do Niemiec, a pierwszym z nich jest starcie z Ukrainą. Zanim jednak wybrzmiał pierwszy gwizdek tego meczu, to kibice, piłkarze i inne osoby zebrane na stadionie oddały hołd Mateuszowi Sitkowi, polskiemu żołnierzowi 1 Brygady Pancernej, który zmarł w szpitalu 6 czerwca. Powodem tej tragedii były wydarzenia z 28 maja, gdy został on pchnięty nożem na granicy polsko-białoruskiej przez nielegalnego imigranta.

Polski Związek Piłki Nożnej decyzję o takim uczczeniu pamięci poległego żołnierza podjął dzień przed meczem. – Jutrzejszy mecz z Ukrainą zostanie poprzedzony minutą ciszy dla uczczenia pamięci żołnierza 1 Brygady Pancernej, który zmarł w szpitalu wskutek ugodzenia nożem w trakcie służby na granicy z Białorusią. Składam wyrazy współczucia rodzinie i bliskim zmarłego. Cześć jego pamięci – napisał Cezary Kulesza na portalu X.