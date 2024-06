Nergal uderzył w reprezenantów Polski. Poszło o religię, ostra krytyka wykonywania znaku krzyża!

Reprezentacja Polski ma już za sobą rozgrywki EURO 2024. Kadrowicze spotkali się częściowo z pozytywnym odbiorem za walkę w meczach z Holandią i Francją, a także krytyką. Swoje zdanie na temat drużyny narodowej ma Adam "Nergal" Darski - lider formacji metalowej Behemoth. Piosenkarz napisał na swoich mediach społecznościowych, że nie żal mu graczy drużyny narodowej, ponieważ część z nich wykonywała... znak krzyża. Te słowa są wyjątkowo mocne!

Nergal nie ma litości dla reprezentacji Polski. Poszło o znak krzyża

Muzyk metalowy przyznał, że nie rozumie, czemu zawodnicy reprezentacji Polski wykonywali znak krzyża. Jak stwierdził były partner Dody, wykonywanie tego religijnego symbolu sugeruje, że piłkarze nie wierzyli w drużynę, a w zwycięstwie pomóc miały jedynie siły boskie.

- Nie mogę przestać się śmiać, kiedy widzę piłkarzy robiących znak krzyża, tuż przed wyjściem na murawę. Czy to wzbudza zaufanie? Gdybyście wsiadali do samolotu i mieli okazję zobaczyć, że pilot się poci i robi znak krzyża, to pomyślelibyście, że wie co robi i nie rozbije samolotu? Gdybyście widzieli hydraulika wchodzącego do łazienki, ale całego spoconego i wykonującego znak krzyża, to nie pomyślelibyście, że tam wydarzy się coś złego? Ja to widzę tak, że jeśli zawodnik sportowy musi wierzyć w boską interwencję aby wygrać, to nie ma wiary we własną drużynę. Niech nieudacznicy przegrywają. Amen. - napisał Nergal na Instagramie.