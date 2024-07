Niemcy przepraszają Hiszpanów za zachowanie swoich kibiców. „Głupie i sprzeczne z zasadą fair play”

To efekt bardzo kontrowersyjnej sytuacji z meczu ćwierćfinałowego Hiszpanów z Niemcami, kiedy piłka trafiła w rękę Cucurelli w polu karnym, ale angielski sędzia Anthony Taylor nie podyktował jedenastki. Ta sytuacja mogła mieć wpływ na końcowy wynik meczu. Taylor stał się wrogiem publicznym nr 1 w Niemczech, a Cucurella współwinnym w oczach niemieckich kibiców. Wczoraj wygwizdywali go przy każdej okazji, co dzisiaj zostało potępione w niemieckich mediach. - To było żenujące, głupie i sprzeczne z ideą fair play - napisał o tym zachowaniu "Kicker", który poświęcił tematowi dużo miejsca, cytując też wypowiedzi kolegi Cucurelli z zespołu, obrońcy Daniela Viviana oraz trenera Luisa de la Fuente.

Wiadomo co z Didierem Deschampsem. Szybka decyzja francuskiej federacji, wszystko jasne

- Myślę, że to hańba. Żaden zawodnik na to nie zasłużył, Jeśli przychodzisz na stadion, aby kogoś wygwizdać, to nie masz szacunku dla kogoś, kto wykonuje swoją pracę – bardzo surowo ocenił zachowanie kibiców Vivian, a de la Fuente zwrócił uwagę na inny wątek.

- Gwizdy jeszcze bardziej go zmotywowały. Jest profesjonalistą i wie, jak radzić sobie z presją - powiedział selekcjoner Hiszpanów dodając, że ludzie, którzy gwizdali, nie reprezentowali ani sportu, ani Niemiec. „Kicker” zaznaczył, że odpadnięcie Niemców z turnieju nie było winą lewego obrońcy Hiszpanii, ale całkowicie błędną interpretacją reguły zagrania ręką, która w ostatnich latach stała się zdecydowanie zbyt skomplikowana. Przeprosiny do Hiszpanów wystosował również w liście dziennik dziennik „Die Welt” tytułując go: "Przepraszamy drodzy Hiszpanie!". - "Niektórzy Niemcy mogą tak postępować, ale wielu innych uważa to za zawstydzające - napisano w tekście.

Skandaliczna sytuacja po półfinale w Monachium. Kibic na boisku, ucierpiał Alvaro Morata! [WIDEO]