Niesamowite tygodnie w życiu Alvaro Moraty. Walczy o mistrzostwo Europy, w tle kontrakt w wielkim klubie

Morata jest zawodnikiem Atletico Madryt, a kontrakt ma ważny do 2026 roku. Wiele wskazuje na to, że go nie wypełni, bo znalazł się ne celowniku włoskiego giganta. Włoski dziennikarz Nicolo Schira poinformował, że AC Milan proponuje Hiszpanowi czteroletni kontrakt.

- Alvaro Morata coraz bliżej AC Milan. Gotowy kontrakt do 2028 roku w kwocie 5 mln euro za sezon plus bonusy – poinformował Schira dodając, że Morata ma dać odpowiedź po meczu finałowym EURO, w poniedziałek lub wtorek.

Bardzo możliwe, że Hiszpan przyjmie ofertę, do której przekonuje go dyrektor sportowy AC Milan, Zlatan Ibrahimović. W ostatnim wywiadzie dla dziennika „El Mundo” wyraził się krytycznie o swoich… rodakach mówiąc, że jest niedoceniany i niesłusznie krytykowany w Hiszpanii. To może być kolejny powód, żeby wyjechać za granicę. Kapitan reprezentacji Hiszpanii w przeszłości występował w Serie A . Dwukrotnie był piłkarzem Juventusu, najpierw w latach latach 2014-2016, a następnie w 2020- 2022, po czym przeszedł do Atletico Madryt. Finałowy mecz EURO 2024 Hiszpania – Anglia w niedzielę o godz. 21.00.

