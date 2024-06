Odwiedziliśmy polski sklep w Hanowerze. Nie uwierzycie, co kupują tam Niemcy

Polski sklep "Kurpiak" w Hanowerze

Od razu po zaparkowaniu samochodu można poczuć się jak w Polsce. Biało-czerwona flaga, a na drzwiach wielki napis „Kurpiak”. To nazwa sklepu, odwiedzanego przez wielu Polaków. W środku czeka bardzo miła pani ekspedientka, która od razu zaprasza nas na spacer po sklepie. W środku same polskie produkty, które przywożone są do Niemiec dwa razy w tygodniu. - Najbardziej pożądane są polskie kiszonki, ogórki i kapusta. Ale i kiełbasa dobrze schodzi – mówi. 90 procent klientów to Polacy, takich też spotkaliśmy w „Kurpiaku”. Ale przychodzą i Niemcy, którzy chcą posmakować polskiej kuchni. Głównie gustują w kapuście kiszonej i kiełbasie.

Polonia w Hanowerze z euforią powitała polskich piłkarzy. Na zameldowaniu w hotelu i podczas pierwszego, otwartego treningu, zawodników dopingowały tłumy Polaków. Większość z nich mieszka w Hanowerze od dawna albo od dziecka. Dlatego też kontakt z rodzimą reprezentacją wywołał u nich taka wielką radość.

