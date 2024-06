Pierwszy trening reprezentacji Polski w Niemczech przed Euro 2024! Oglądaj na żywo konferencję i trening biało-czerwonych

Już w niedzielę o godzinie 15:00 reprezentacja Polski rozpocznie bój na mistrzostwach Europy. Czasu na przygotowanie i szlifowanie ostatnich rzeczy jest więc niewiele. We wtorek biało-czerwoni zameldowali się w hotelu, w którym mieszkać będą co najmniej do końca fazy grupowej mistrzostw Europy. W środę natomiast czekają ich pierwsze obowiązki medialne oraz pierwszy trening w Niemczech. Duża część uwagi skupiona będzie przede wszystkim na Robercie Lewandowskim, który walczy z czasem i kontuzją. "Super Express" oczywiście będzie na miejscu i podczas programu na żywo, który rozpocznie się o 16:00 porozmawiamy o sytuacji wokół kadry, połączymy się z korespondentami na miejscu oraz pokażemy trening reprezentacji. Zapraszamy!