i Autor: Cyfra Sport Robert Lewandowski

Jest punkt

Polacy wyszarpali remis z Francją! Heroiczna postawa Skorupskiego i cenny gol Lewandowskiego

Choć wyjścia z grupy to oczywiście to nie daje, to powody do radości są. Bo jak inaczej nazwać zremisowanie z wielką Francją 1:1 na Euro 2024? Choć Polacy pożegnali się z Euro, to chociaż zrobili to w dobrym stylu. Ten mecz i wynik dają nadzieję na to, że Michał Probierz wreszcie zbuduje drużynę z prawdziwego zdarzenia.