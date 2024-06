i Autor: Twitter Kibice reprezentacji Polski w Berlinie

musieli zareagować

Polscy kibice ruszyli na mecz ulicami Berlina. Nagle zaczęli wulgarną przyśpiewkę, nie mogli przejść obojętnie

Jacek Ogiński 17:21

Reprezentacja Polski w Berlinie rozegra drugi mecz na Euro 2024. Już wcześniej było wiadomo, że to będzie chyba najważniejsze spotkanie – bowiem mierzymy się z teoretycznie najsłabszą w grupie Austrią, ale nie oznacza to, że będzie to łatwy mecz. Fani tłumnie ruszyli ulicami stolicy Niemiec, aby wspierać swoich ulubieńców, ale w pewnym momencie rozpoczęli wulgarną przyśpiewkę kompletnie niezwiązaną z samym spotkaniem.