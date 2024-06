i Autor: BRUNNER/ SUPER EXPRESS Polska – Austria. Specjalny program live po meczu Euro 2024

Reakcje na gorąco

Polska – Austria. Specjalny program live po meczu Euro 2024. Goście: Jan Tomaszewski i Maciej Szczęsny [NA ŻYWO]

W piątek 21 czerwca gramy o wszystko z Austrią. Podopieczni Michała Probierza potrzebują punktów, by dalej marzyć o awansie do fazy pucharowej. Tuż po zakończeniu spotkania Polska – Austria odbędzie się specjalny program live „Euro Express” z udziałem Jana Tomaszewskiego i Macieja Szczęsnego. Oglądaj go na żywo na SE.pl lub profilach Super Express Sport na YouTube i Facebooku.