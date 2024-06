Nie wiedzieliśmy, co ze sobą zrobić, widząc rozebranego Lewandowskiego. Tak naprawdę wygląda jego ciało, to się w głowie nie mieści

Mecz Polska - Austria na Euro 2024 to kluczowy mecz naszej piłkarskiej reprezentacji w walce o wyjście z grupy i awans do 1/8 finału. Biało-Czerwoni na otwarcie rywalizacji w mistrzostwach Europy przegrali 1:2 z Holandią. Zagrali dobre spotkanie, ale wciąż są bez punktów. W meczu z Austrią muszą koniecznie wygrać. Do składu reprezentacji Polski wraca Robert Lewandowski, który powinien być ogromnym wzmocnieniem

Polska - Austria O której godzinie mecz? Kto komentuje w TV?

Mecz Polska - Austria zacznie się w piątek 21 czerwca o godzinie 18. Spotkanie skomentują Dariusz Szpakowski i Grzegorz Mielcarski. Austria to teoretycznie słabsza drużyna niż Francja i Holandia, pozostali rywale Polski w grupie D. Jednak to również bardzo silny zespół. Dużo pewnie zależeć będzie od postawy Wojciecha Szczęsnego, na którego zawsze mogliśmy liczyć. – Pomimo porażki w pierwszym meczu, jestem nastawiony bardzo pozytywnie. Przez kilka miesięcy stworzyliśmy w reprezentacji świetną grupę, co sprawia, że po prostu miło jest tu być. I chcielibyśmy zostać Niemczech jak najdłużej, powalczyć o wyższe cele - powiedział Wojciech Szczęsny przed meczem Polska - Austria. - Gdybym wiedział, że mam tu przyjechać tylko na trzy mecze, to nie chciałoby mi się. Wierzę, że ta drużyna jest w stanie coś osiągnąć. Czeka nas najważniejszy mecz na tych mistrzostwach – dodał nasz bramkarz.

Piłkarska reprezentacja Austrii znana jest z tego, że gra bardzo ostro. Selekcjoner Michał Probierz przyznał, że spodziewa się bardzo intensywnego spotkania pełnego fizycznej walki. - Spodziewamy się bardzo trudnego i agresywnego spotkania. Wiem jednak, że poradzimy sobie z rywalem, bo umiemy nawiązywać rywalizację z twardo grającym zespołem - podkreślał Michał Probierz. - Takim podobnym meczem było spotkanie z Walią. Wiele osób zastanawiało się, czy uda nam się wytrzymać agresję rywala i daliśmy radę. Wierzę, że przeciwstawimy się Austriakom. Musimy tylko grać w piłkę, ale nie możemy zapominać też o atutach, które ma nasza reprezentacja - dodał nasz selekcjoner.

Gdzie oglądać mecz Polska - Austria? Transmisja TV na żywo 21.06.2024

Mecz Polska - Austria dzisiaj zostanie rozegrany na stadionie w Berlinie. Gdzie oglądać mecz? Transmisja tv z meczu Polska - Austria na antenach TVP 1 i TVP Sport. Stream online za darmo na stronie TVPSPORT.PL za darmo oraz w aplikacji mobilnej.

