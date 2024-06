Polska - Francja MEMY! Łukasz Skorupski show, biało-czerwoni żegnają się z Euro 2024

Dobry występ Polaków na otwarcie zmagań na Euro 2024 z Holandią wlał w serca kibiców nadzieje, że biało-czerwoni mogą powalczyć o awans do fazy pucharowej. Marzenia szybko zostały jednak zgaszone, kiedy podopieczni Michała Probierza przegrali drugie spotkanie z Austrią i jasne stało się, że rywalizacja Polska - Francja będzie kolejnym meczem o honor biało-czerwonych. Ci w pierwszej połowie prezentowali się bardzo dobrze, a na szczególne pochwały zasługuje Łukasz Skorupski, który bronił jak natchniony, kilka razy zatrzymując m.in. Kyliana Mbappe oraz Ousmane Dembele. To nie uszło uwadze internautów.

Sonda Czy Michał Probierz powinien pozostać selekcjonerem reprezentacji Polski? Tak Nie

Pomimo tego, że golkiper reprezentacji Polski w końcu skapitulował, kiedy rzut karny na gola zamienił Mbappe po tym, jak Jakub Kiwior faulował Dembele tuż po przerwie, to kibice byli pod wrażeniem tego, co między słupkami wyprawiał Skorupski. Nie zabrakło również kąśliwych memów o tym, że biało-czerwoni znów kończą swój udział w imprezie już na etapie fazy grupowej i mogą powoli szykować się do wakacji, zamiast do kolejnego meczu. Zobaczcie najlepsze memy z meczu Polska - Francja zaglądając do galerii zdjęć powyżej!