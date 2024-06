Polskie godło sponiewierane po meczu Polska - Austria. Zbezczeszczono symbol narodowy. Granice zostały przekroczone

to pozbawiło nas szans

Reprezentacja Polski z opuszczonymi głowami wróciła do hotelu. Ból wymalowany na twarzach piłkarzy rzuca się w oczy [ZDJĘCIA]

Polscy piłkarze rozbudzili nadzieje meczem z Holandią i wydawało się, że rywalizacja z Austrią będzie wyrównana i uda się wyszarpać cenne punkty. I do 66. minuty nadzieje te wciąż się tliły, zwłaszcza, że gra Polaków znów wyglądała nieco lepiej niż można było się spodziewać. Niestety podopieczni Ralfa Rangnicka wykorzystali dwa błędy w obronie biało-czerwonych i zdobyli dwie bramki, a mieli szanse na kolejne. Tym samym Austria zdobyła trzy punkty i w zasadzie zapewniła sobie udział w 1/8 finału Euro 2024, a Polacy czekali na rezultat w meczu Holandia - Francja.

Oranje zremisowali z Trójkolorowymi i jednocześnie zabili w Polakach ostatnie nadzieje na jakikolwiek pozytywny rezultat na mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni z Francją zagrają już wyłącznie o honor. W Internecie nie brakowało prześmiewczych obrazków dotyczących Polski, ale oficjalny profil magazynu piłkarskiego FourFourTwo poszedł o krok za daleko. Na Instagramie pokazano bowiem godło polskie bez złotej korony nad głową białego orła. Korona spadła i jest na dole grafiki. I choć to obrazek satyryczny, podobnie jak inne na profilu, żaden nie posunął się do uderzenia w godło w taki sposób.

Ponadto biały orzeł bez korony w polskiej historii to nawiązanie do mrocznych czasów PRL. Komunistyczne władze postanowiły pozbawić herb polski właśnie korony oraz złotych pazurów. Wówczas był to mroczny symbol utraty suwerenności przez Polskę. Korona na głowę orła wróciła w grudniu 1989 roku, po odzyskaniu pełnej suwerenności. Dlatego dla osób znających historię i losy kraju nad Wisłą taka prześmiewcza grafika jest wręcz niedopuszczalna.