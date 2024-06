Polska jako pierwsza odpada z Euro 2024! Uratować mogła nas tylko Holandia, ale ostatecznie w hicie był "tylko" remis

Ekipy Holandii i Francji do starcia w Lipsku przystąpiły w bardzo dobrych humorach - Holendrzy na inaugurację Euro 2024 pokonali Polskę 2:1, a Francuzi Austriaków 1:0. Piątkowy mecz lepiej rozpoczęli "Pomarańczowi", którzy już w 2. minucie bliscy byli strzelenia gola - na skrzydle znakomicie urwał się Jeremie Frimpong, ale jego strzał w jeszcze lepszym stylu zatrzymał Mike Maignan. Kolejne fragmenty spotkania należały z kolei do "Trójkolorowych", a najwięcej zamieszania pod bramką rywali było po akcjach Antoine'a Griezmanna. Za każdym razem jednak czegoś brakowało - a to napastnik Atletico Madryt minimalnie się pomylił, a to Bart Verbruggen stawał na wysokości zadania.

Holandia - Francja 0:0. Taki wynik oznacza, że Polska jako pierwsza żegna się z Euro 2024

Pachniało zatem golem, ale do szatni piłkarze zeszli przy bezbramkowym remisie. Druga połowa rozpoczęła się dość niemrawo, ale po kilku minutach Francuzi podkręcili tempo i ponownie stworzyli kilka świetnych okazji. Najbliżej szczęścia ponownie był Griezmann, który z kilku metrów nie zdołał jednak trafić nawet w światło bramki. I gdy wydawało się, że "Trójkolorowi" lada moment wyjdą na prowadzenie, bramkę zdobyli Holendrzy. Ich radość nie trwała jednak długo - ostatecznie trafienie Xaviego Simonsa nie zostało uznane, bo zdaniem sędziów jeden z jego kolegów, który był na pozycji spalonej, uniemożliwił interwencję Maignanowi.

Ostatni kwadrans spotkania nie przyniósł już większych emocji i ostatecznie kibice w Lipsku nie doczekali się goli. Taki wynik sprawia jednak, że zarówno Holendrzy jak i Francuzi mogą być niemal pewni awansu do 1/8 finału. Niestety dla nas taki wynik oznacza również to, że to Polska jako pierwsza żegna się z Euro 2024...