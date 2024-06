Robert Lewandowski po klęsce z Austrią: Nie tak to miało wyglądać… [WYWIAD]

Robert Lewandowski wygarnął jak na spowiedzi, co było nie tak w meczu Polska - Austria! Mocne słowa, nie gryzł się w język

- Co się dzisiaj wydarzyło?

Robert Lewandowski: - Przegraliśmy, więc tu nie ma co oceniać. Nie zdobyliśmy punktów i to na pewno nas boli po meczu. Zdajemy sobie sprawę, że to nie tak miało wyglądać.

- Czemu nie udało się tych punktów zdobyć tak na gorąco?

- Myślę, że jest wiele czynników. W różne fazy dzisiaj wchodziliśmy w tym meczu.Przez pierwsze 20 minut nie weszliśmy dobrze w mecz. Drugie 20 minut pierwszej połowy zagraliśmy dużo lepiej. Byliśmy pod polem przeciwnika. Wiadomo, że kiedy przegrywaliśmy to musieliśmy też ryzykować, bardziej się otwierać. I to też nas dużo kosztowało. Austriacy stworzyli jedną czy dwie sytuacje, po których jeszcze jedną bramkę strzelili.

- Na ile był pan gotowy dzisiaj, jeśli chodzi o kwestie zdrowotne na występ przeciwko Austrii? Na ile minut?

- Na 100% gotowy. Jedyne ryzyko byłoby, jakbym pewnie zagrał od początku. Wiedzieliśmy, że lepiej być gotowym w drugiej połowie. Tutaj nie było żadnych problemów. W pierwszej sytuacji już musiałem wykonać sprint, więc to chyba było widoczne. I też nic nie czułem, ani nie miałem z tyłu głowy czegoś takiego, że muszę uważać.

- Ta porażka przyhamowała trochę to, co się rodziło w tej reprezentacji?

- Mam nadzieję, że to przyhamowała, albo chwilowo wybiła z rytmu. Zdajemy sobie sprawę, że ten czas naszej współpracy nie jest jakiś długi. Zaczęliśmy ratować eliminację, awansowaliśmy na mistrzostwa Europy. Zaczęliśmy to budować. Dziś, czy to w pierwszym meczu, pomyślałem, że zagraliśmy dobre spotkanie, przegraliśmy. Oczywiście, cały czas mamy w sobą jeszcze jeden mecz. Dzisiaj możemy być trochę rozczarowani, smutni, ale jutro musimy się skupić na tym ostatnim meczu z Francją.

