i Autor: Screen/Twitter

Euro 2024

Potworna bitwa na trybunach podczas Euro 2024! Przed meczem doszło do grubej rozróby, kibice skoczyli sobie do gardeł

RoSz 18:02 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Zbliżamy się do końca pierwszej kolejki fazy grupowej na Euro 2024. W pojedynku o godzinie 18:00 we wtorkowe popołudnie Turcja podejmuje Gruzję. Niestety na trybunach doszło do dantejskich scen, kibice obu drużyn skoczyli sobie do gardeł, co od razu zostało udostępnione w mediach społecznościowych