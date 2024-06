i Autor: Instagram/annalewandowska Robert i Anna Lewandowscy

Nie jest dobrze

Prawda o Lewandowskich jest coraz bardziej bolesna. Głos z otoczenia małżeństwa jest druzgocący. Pojawiły się poważne kłopoty

Tomasz Piechna 13:27 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Robert Lewandowski to niewątpliwie najlepszy piłkarz w historii polskiego futbolu. Problem jednak w tym, że z reprezentacja biało-czerwonych nie osiągnął zbyt wiele, a na dużych turniejach błysnął tylko parokrotnie. To sprawia, że napastnik jest od dawna krytykowany przez kibiców, co nasiliło się w ostatnim czasie. Osoby z otoczenia Lewandowskiego przyznają, że dostrzegają problem związany z wizerunkiem piłkarza i jego żony.