Nie da się powstrzymać łez widząc, jak Niemcy potraktowali Lewandowskiego. Nawałnica to mało powiedziane, to odbiło się szerokim echem

Przygoda reprezentacji Polski na Euro 2024 była bardzo krótka i zdecydowanie krótsza, niż oczekiwało wielu fanów, ale za to niezwykle intensywna. Po porażce z Austrią w drugim meczu fazy grupowej, kiedy jasne stało się odpadnięcie biało-czerwonych z imprezy, w szatni drużyny prowadzonej przez Michała Probierza doszło do scen, które przyprawiają o ciarki przez grobową ciszę. Zanim jednak doszło do samego spotkania, Robert Lewandowski znów mógł poczuć się wyjątkowo przez to, jak na jego widok zareagowali kibice Bayernu Monachium, którego ten reprezentował barwy przez lata. Klub ze stolicy Bawarii postanowił niejako oddać hołd Polakowi i umieścił go na specjalnej grafice przed meczem Polska - Austria.

Przy okazji meczów reprezentacyjnych, Bayern regularnie publikuje specjalne grafiki informujące, którzy z ich zawodników grają w barwach narodowych. Przy okazji meczu Polska - Austria na specjalnej grafice pojawiła się postać Konrada Laimera. Obok środkowego pomocnika "Bawarczyków" pojawił się Robert Lewandowski, co natychmiast uruchomiło fanów Bayernu stęsknionych za polskim napastnikiem.

- Lewy w poście Bayernu 😍🔥- rozpływał się wyraźnie ucieszony tym faktem jeden z internautów. - Nasz Robert Lewangoalski - dodał kolejny kibiców Bayernu. - Lewy, czemu nasz opuściłeś - dopytywał inny z mężczyzn. W sekcji komentarzy pojawiło się również mnóstwo gifów z Lewandowskim w koszulce Bayernu co jasno pokazuje, że część kibiców niemieckiej ekipy nie pogodziła się z odejściem Polaka.