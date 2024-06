Prezydent może się wstydzić za swoje dziecko. Musiały interweniować służby specjalne. Gigantyczna rozróba

To stanie się z Michałem Probierzem po Euro 2024. Wyciekły najnowsze informacje. Jego przyszłość ma być przesądzona

Henryk Kasperczak to docenił w grze kadry w meczu z Holandią. Tak reprezentacja musi zagrać z Austrią

Do Niemiec zjechały dziesiątki tysięcy kibiców z całej Europy. Na stadionach ponownie możemy doświadczyć atmosfery piłkarskiego święta, a przecież turniej jest dopiero na początku. Niemieckie miasta zostały wręcz oblężone przez fanów, co doskonale widać na nagraniach i zdjęciach. Niestety przy takim natężeniu nie da się uniknąć incydentów. Tuż przed meczem Polska - Holandia doszło do niebezpiecznych scen i strzelaniny na ulicach Hamburga. Policjanci musieli użyć broni, aby zatrzymać napastnika z toporem. Niebezpiecznie było również w Gelsenkirchen.

W niedzielny wieczór reprezentacja Serbii mierzyła się z Anglią. Dzień wcześniej w nieodległym Dortmundzie Albania walczyła z Włochami i kibice z tego kraju zostali w zachodnich Niemczech. Na ulicach Gelsenkirchen spotkali się z Serbami, a że oba te narody są zwaśnione, doszło do zamieszek. Z relacji niemieckich mediów wynika, że fani rzucali się stołami, krzesełkami i butelkami.

Co ciekawe, w burdach udział miał brać syn prezydenta Serbii. Danilo Vuczić zdaniem serbskich dziennikarzy ma być powiązany z serbskim środowiskiem pseudokibiców. W sieci pojawiły się nagrania przedstawiające Vuczicia, który chciał rzucić się z pięściami na Albańczyków, ale został powstrzymany przez specjalne jednostki niemieckiej policji.

Danilo Vučić, the son of the Serbian president, is seen wrestling with his bodyguards as he attempts to join a clash with English fans in Gelsenkirchen ahead of the Serbia-England game.Danilo is known for his links with Serbian ultras, extremist groups and criminal underground. pic.twitter.com/6hlGU4mAjy— Jakub Bielamowicz (@KubaBielamowicz) June 16, 2024