Robert Lewandowski mrozi się, żeby zdążyć na Euro 2024. Niecodzienny zabieg kapitana reprezentacji Polski, terapia zimnem sprawić cud [ZDJĘCIA PAPARAZZI]

Kontuzjowany Robert Lewandowski nie zagra z Holandią

To po prostu dramat i jakieś potworne fatum wiszące nad kadrą! Sztab medyczny reprezentacji Polski potwierdził, że Robert Lewandowski z powodu kontuzji nie będzie mógł wystąpić w niedzielnym meczu Euro 2024 z Holandią. U kapitana reprezentacji Polski zdiagnozowano naderwanie mięśnia dwugłowego.

W ostatnich dniach kontuzje w reprezentacji Polski to jakaś plaga. W piątek (mecz Polska - Ukraina) z kadry wyleciał przez to Arkadiusz Milik, a kilku innych uskarżało się na drobniejsze dolegliwości. W poniedziałek nie było lepiej. O kontuzji Karola Świderskiego piszemy na str. 19, problemy ma również Paweł Dawidowicz. Natomiast uraz Roberta Lewandowskiego wydawał się mniej poważny. Kapitan kadry zszedł z boiska już w 31. minucie spotkania, uskarżając się na drobny ból. Bardziej wyglądało to jednak na profilaktykę, niż naprawdę poważną kontuzję. Lewandowski nie utykał, nie wyglądał na ciężko kontuzjowanego piłkarza. - Robert ma lekki uraz, także miejmy nadzieję nie powinno być problemów – uspokajał selekcjoner Michał Probierz. Dlatego też informacja, którą w poniedziałek po południu przekazał sztab medyczny reprezentacji, spadła na wszystkich jak grom z jasnego nieba.

Robert Lewandowski w kriokomorze

We wtorkowy wieczór reprezentacja Polski pojawiła się w Hanowerze, gdzie będzie stacjonować przez najbliższe dni. Piłkarzy powitało mnóstwo kibiców, którzy wiwatowali na ich cześć. Wieczorem, kiedy fani już się rozeszli, Robert Lewandowski jako pierwszy skorzystał z kriokomory, która została podstawiona pod hotel Sheraton. Kriokomora to terapia zimnem w temperaturze w przedziale od -110 do -160 stopni. Taki zabieg poprawia krążenie, oczyszcza i napina skórę, przyspieszając jej regenerację. Lewandowski, choć kontuzjowany był w dobrym humorze i się uśmiechał. Oby mrożenie sprawiło, że kapitan jak najszybciej wróci do treningów!

