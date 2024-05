Robert Lewandowski nie krył się z tym, co myśli o Kylianie Mbappe. Przed Euro 2024 zdecydował się na taką wypowiedź

Reprezentację Polski na Euro 2024 czekają bardzo trudne starcia i zdecydowana część kibiców nie wierzy, że naszej kadrze uda się wyjść z grupy. Holandia, Austria i przede wszystkim Francja to ekipy mocniejsze od biało-czerwonych i każde zwycięstwo Polaków będzie małą bądź dużą niespodzianką. Ale podopieczni Michała Probierza do Niemiec nie zamierzają jechać jak na ścięcie i sam selekcjoner, jak i liderzy kadry powtarzają, że podczas turnieju chcą coś udowodnić. Także Robert Lewandowski wypowiada się w takim samym tonie.

Lewandowski szczerze o Mbappe. Nie krył się ze swoim zdaniem

Kapitan reprezentacji Polski w rozmowie z RMC Sport został zapytany o nadchodzącą rywalizację z Francją na Euro 2024. - Francja to nie tylko faworyt do wyjścia z naszej grupy, ale również całego turnieju. To będzie dla nas duże wyzwanie. Gramy z nimi ostatni mecz, więc może będą mieli już awans - powiedział z uśmiechem Lewandowski. - Jesteśmy gotowi, mamy coś do udowodnienia. Musimy odcisnąć swoje piętno i jak najlepiej wykorzystać nasze atuty - podkreślił napastnik.

W rozmowie nie mogło zabraknąć także wątku Kyliana Mbappe. Lewandowski wypowiedział się o Francuzie w samych superlatywach. - Jesteśmy zupełnie innymi zawodnikami. Kylian nie jest typową "dziewiątką", to bardziej skrzydłowy ze względu na swoją szybkość i zwinność. To piłkarz, który może odmienić mecz, zrobić coś wyjątkowego. Grać przeciwko niemu to zawsze przywilej. Nasze starcie będzie bardzo miłe - ocenił Lewandowski.