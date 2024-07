i Autor: AP PHOTO Nicolae Stanciu

Będzie sensacyjny awans?

Rumunia taki plan szykuje na Holandię. To będzie jej pomysł na rywala, trener niczego nie ukrywał

Reprezentacja Rumunii występem na EURO może zapisać się w historii. Może wyrównać najlepsze osiągnięcie drużyny sprzed lat czyli awans do ćwierćfinału. Jednak, żeby tak się stało, to konieczne jest wygrana z Holandią w 1/8 finału. Rumunia taki plan szykuje na Holandię. To będzie jej pomysł na rywala, trener niczego nie ukrywał. Wystarczy, aby zameldować się w ćwierćfinale turnieju?