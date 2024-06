Ryczeliśmy jak bobry, kiedy Wojciech Szczęsny ogłosił swoją nieodwracalną decyzję. To koniec. Fani reprezentacji Polski zaleją się łzami

Podczas ostatniego obszernego wywiadu, którego Wojciech Szczęsny udzielił Łukaszowi Wiśniowskiemu i Mateuszowi Święcickiego na kanale "Foot Truck" na YouTube nie zabrakło prześmiewczych momentów, kiedy to polski bramkarz wbił niemałą szpilę Czesławowi Michniewiczowi, jak i również poważnych tematów odnoszących się do przyszłości polskiego bramkarza. Golkiper reprezentacji Polski już niejednokrotnie dawał do zrozumienia, że jego przygoda z futbolem, przede wszystkim na poziomie reprezentacyjnym, dobiega końca i teraz znów potwierdził te słowa informując, że podczas następnych mistrzostw świata rozgrywanych w USA, Kanadzie i Meksyku w 2026 roku nie planuje on być już częścią polskiej kadry.

- Wy wiecie... Nie wiem, czy ty wiesz, ale Łukasz wie, że w moich planach na mundialu 2026 nie będę grał już w piłkę nożną. Kropka. - wypalił Wojciech Szczęsny nie zostawiając złudzeń, że podjął już arcyważną decyzję w sprawie swojej przyszłości i raczej nic nie wskazuje na to, aby miał on zmienić zdanie i jednak pozostać w reprezentacji Polski jeszcze do czasu kolejnych mistrzostw świata, które odbędą się dopiero za dwa lata.

W kwietniu Wojciech Szczęsny skończył 34 lata. Pierwszy mecz Polaków na Euro 2024 z Holandią był spotkaniem numer 83 Szczęsnego w koszulce z orzełkiem na piersi. Na razie jednak nie wiemy, czy bramkarz grający na co dzień dla Juventusu zdecyduje się zakończyć karierę reprezentacyjną już po obecnych mistrzostwach Europy, czy odłoży ten moment na jedno z kolejnych zgrupowań biało-czerwonych.