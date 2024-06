Sebastian Walukiewicz o klasie kadry Austrii. Padły słowa o nie odstawianiu nogi i... finale

Radosław Gilewicz o reprezentacji Austrii. Na to rywal Polaków zwraca największą uwagę, damy radę?

Austriacy w każdej formacji są solidni

21 czerwca Polska zagra w Berlinie z Austrią, która po pierwszej kolejce też odczuwa niedosyt. Zagrała dobre spotkanie, ale jednak przegrała 0:1 z Francją. - Myślę, że Austriacy w każdej formacji mają dobrych piłkarzy - powiedział Sebastian Walukiewicz podczas konferencji prasowej, cytowany przez PAP. - Wielu z nich gra w Bundeslidze. Musimy być gotowi na mecz walki, gdzie nikt nie będzie mógł odstawić nogi. To będzie dla nas finał. Dla Austrii także. Musimy być gotowi. W każdej formacji są solidni. Wiele meczów na tych mistrzostwach jest wyrównanych i podobnie może być w piątek - ocenił.

Na Euro zbiera cenne doświadczenie

Walukiewicz w reprezentacji Polski debiutował przed czterema laty. Zagrał w towarzyskim meczu z Finlandią. W sumie do tej pory jego dorobek w kadrze to cztery występy i gol. Premierową bramkę zdobył w towarzyskim spotkaniu z Ukrainą w Warszawie przed startem na EURO. - Na pewno mogę zebrać tu sporo doświadczenia, choć jeszcze nie wystąpiłem - stwierdził Walukiewicz, cytowany przez PAP. - Każdego dnia trenuję z klasowymi zawodnikami. Mam nadzieję, że to zaprocentuje w przyszłości - zadeklarował obrońca Empoli.

