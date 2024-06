i Autor: Cyfrasport Przemysław Frankowski

Kadrowicz nie ma wątpliwości

Przemysław Frankowski o podejściu do meczu z Austrią na EURO. Tego należy spodziewać się po reprezentacji Polski

Reprezentacja Polski przygotowuje się do drugiego meczu na mistrzostwach Europy z Austrią. To będzie kluczowe starcie, które być może zadecyduje o naszym udziale w turnieju. Przemysław Frankowski o podejściu do meczu z Austrią na EURO. Tego należy spodziewać się po reprezentacji Polski.