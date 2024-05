i Autor: Cyfra Sport Sławomir Peszko

dosadna ocena

Sławomir Peszko grzmi w sprawie Matty'ego Casha! Kompletnie nie gryzł się w język, tak ocenił brak jego powołania

Jacek Ogiński 22:36 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Wiele wskazuje na to, że Matty Cash nie zostanie powołany na Euro 2024! Choć to podstawowy zawodnik czołowej drużyny Premier League mijającego sezonu, to ma zabraknąć dla niego miejsca w polskiej kadrze – przyczyną ma być uraz 15-krotnego reprezentanta Polski, lecz wiele osób wskazuje, że mogą iść za tym też względy sportowe. Mocno o całej sprawie wypowiedział się były reprezentant Polski, Sławomir Peszko.