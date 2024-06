Słowacja - Rumunia RELACJA NA ŻYWO. Rumunia wyrównuje z karnego!

Artur Wichniarek o postawie Francuzów w meczu z Polską. Na to zwrócił uwagę były kadrowicz

Słowacja - Rumunia 1:1

bramki: Duda 24'- Marin 37'(k.)

kartki:

Słowacja: Dubravka, Pekarik, Vavro, Skriniar, Hancko, Kucka, Lobotka, Duda, Schranz, Strelec, Haraslin

Rumunia: Nita, Bancu, Burca, Dragusin, Ratiu, Marin, Coman, Stanciu, Marin, Hagi, Dragus

Słowacja - Rumunia RELACJA NA ŻYWO. Ostatni mecz grupy D w INTERNECIE

"Ze Słowacją nie zagramy na remis. Chcemy zająć pierwsze miejsce w grupie" - zadeklarował selekcjoner reprezentacji Rumunii Edward Iordanescu przed ostatnim meczem w fazie grupowej piłkarskich mistrzostw Europy w Niemczech.

Po dwóch kolejkach sytuacja w grupie E jest bardzo ciekawa. Wszystkie zespoły: Rumunia, Belgia, Słowacja i Ukraina mają po trzy punkty. W środę o godz. 18 Rumunia zagra ze Słowacją, a Belgia z Ukrainą.

"Ze Słowacją nie zagramy na remis. W pełni koncentrujemy się na tym meczu, gdyż chcemy zająć pierwsze miejsce w grupie. Wtedy trafimy na teoretycznie łatwiejszego przeciwnika i będziemy mieć więcej dni odpoczynku" - podkreślił Iordanescu.

"Ale najważniejsze jest zakwalifikowanie się do fazy pucharowej. To jest nasz główny cel, bo byłby to wielki dzień naszej drużyny" - dodał.

Rumunia wygrała 3:0 z Ukrainą w pierwszym meczu grupowym, ale w drugim przegrała 0:2 z Belgią. Iordanescu uważa, że Słowacja będzie bardzo wymagającym przeciwnikiem.

"Słowacja to jedna z najlepiej zorganizowanych drużyn w tym turnieju. Analizowałem jej grę w eliminacjach i już w trakcie ME. Trener Francesco Calzona zbudował zrównoważony zespół, oparty na doświadczeniu, który ma wyraźną tożsamość" - ocenił rumuński szkoleniowiec.

Natomiast Słowacy w swoim pierwszym meczu sprawili sensację, wygrywając 1:0 z Belgią. Potem prowadzili z Ukrainą 1:0, lecz ostatecznie ulegli 1:2.

"Słowacy mają jasne mechanizmy na boisku. Mają trzech, czterech zawodników, którzy są filarami tej drużyny. To solidny zespół. Czeka nas twarda walka. Obie ekipy mają szansę awansować, ale jednocześnie obie muszą zachować spokój i reagować na to, co będzie się działo na boisku" - powiedział selekcjoner reprezentacji Rumunii.

Rumunia ostatni mecz rozegrała w sobotę, natomiast Słowacja w piątek.

"To fakt, że rywale dodatkowy dzień odpoczynku, ale nie będziemy przejmować się zmęczeniem ani presją. Liczy się tylko serce i wola walki. Nie ma dla nas innego scenariusza. Chcemy się zakwalifikować do fazy pucharowej bez względu na styl i koszty, jakie musimy ponieść" - oznajmił Iordanescu.

Rumunia ostatni raz uczestniczyła w fazie pucharowej mistrzostw Europy w 2000 roku. W turnieju rozgrywanym w Holandii i Belgii doszła do ćwierćfinału, gdzie przegrała z Włochami 0:2.